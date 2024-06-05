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Карпин высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Карпин высказался о лимите на легионеров в российском футболе
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Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По мнению специалиста, действующий лимит позволяет укрепляться российским игрокам. Карпин отметил, что лучше иметь в сборной 20 конкурентоспособных россиян, чем 60 доморощенных игроков среднего уровня.

«Я думаю, что ничего не надо делать. Я считаю, что нет, ничего менять не надо. Те футболисты, которые играют в командах, не в «Зените», которые всё-таки попадают в состав в других клубах, которые борются со своими иностранцами… Мне хочется конкурентных. Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 так себе», — сказал Валерий Карпин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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