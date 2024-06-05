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Арсен Захарян не сыграет с Беларусью в товарищеском матче

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч между сборными России и Беларуси из-за простуды. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России в телеграм-канале.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.