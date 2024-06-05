Адиев: желаю, чтобы Черчесов в два раза превзошёл мои рекорды в сборной Казахстана

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды страны.

«Я искренне желаю, чтобы Саламович в два раза превзошёл мои рекорды. Я хочу, чтобы все последующие тренеры добивались со сборной большего и большего. Личных амбиций у меня нет, я никогда не держался за регалии. Президент федерации Барменкулов привез серьёзного тренера, который, я надеюсь, на ещё больший уровень вытолкнет сборную», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».

Накануне, 3 июня, стало известно о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

Магомед Адиев возглавлял национальную команду в период с 27 апреля 2022 года по 31 мая 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана досрочно выиграла группу в Лиге наций и вышла в плей-офф за право на участие в чемпионате Европы — 2024, который пройдёт в Германии.