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Божович: если «Зенит» не выиграет чемпионский титул, Семака сразу же уберут

Божович: если «Зенит» не выиграет чемпионский титул, Семака сразу же уберут
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Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался о возглавляющем «Зенит» российском специалисте Сергее Семаке. Напомним, ранее стало известно, что Семак заключил с сине-бело-голубыми новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2029/2030.

«Семак показал свою надёжность, поэтому в «Зените» продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут. То, что он с командой будет работать ещё шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, «Зенит» не будет брать чемпионство каждый год», — приводит слова Божовича Sport24.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, «Зенит» выиграл Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.

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