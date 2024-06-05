Магомед Адиев ответил, рекомендовал ли он Станислава Черчесова в сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что давал местной федерации футбола рекомендации по вопросу приглашения Станислава Черчесова в качестве его преемника в национальную команду.

«Я не люблю кого-то рекомендовать. Рекомендация – это ответственность. Если завтра что-то пойдёт не так, спросят с тебя: «Что ты нам рекомендовал?» Иногда за себя тяжело ответить, ещё придётся нести ответственность за другого человека. Меня спрашивали, да, по поводу Черчесова. И я свои рекомендации тренера дал. Но понятно, что они и так на поверхности: за Станислава Саламовича говорят его достижения, он личность в футболе. Мои рекомендации не настолько важны, они и так на поверхности», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».

Напомним, 31 мая пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. 3 июня стало известно о назначении Черчесова в качестве преемника Адиева в сборной Казахстана.