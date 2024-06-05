Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена, который пропустит матч с Беларусью

Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена, который пропустит матч с Беларусью
Комментарии

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста. Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч национальной команды со сборной Беларуси.

«У Арсена простуда, мышечных травм нет. Сейчас он ещё болеет, пока ещё не выздоровел. Думаю, у него сейчас начнётся отпуск, потому что в Минск не поедет. Арсен расстроился», — сказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Юран: футболистам сборной России будет сложно даваться мотивация в матче с Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android