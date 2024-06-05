Представитель Захаряна рассказал о состоянии Арсена, который пропустит матч с Беларусью

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника испанского «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста. Ранее сообщалось, что Арсен Захарян пропустит товарищеский матч национальной команды со сборной Беларуси.

«У Арсена простуда, мышечных травм нет. Сейчас он ещё болеет, пока ещё не выздоровел. Думаю, у него сейчас начнётся отпуск, потому что в Минск не поедет. Арсен расстроился», — сказал Геннадий Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Товарищеский матч сборных Беларуси и России состоится в пятницу, 7 июня. Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.