Нигматуллин: Сафонов сможет показать себя в «ПСЖ», Доннарумма не самый стабильный вратарь

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА, «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, который близок к переходу в «ПСЖ».

«От таких предложений не отказываются, это прекрасный шанс играть в одном из лучших клубов Европы. Пусть там серьёзная конкуренция, но он самодостаточный вратарь, который может показать себя. Доннарумма не самый стабильный вратарь сейчас», — приводит слова Нигматуллина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.