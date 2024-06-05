В «Оренбурге» прокомментировали решение расстаться с Владимиром Обуховым

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил уход нападающего Владимира Обухова из команды. Сегодня, 5 июня, клуб объявил о расставании с футболистом.

«Расставание с Обуховым — это решение клуба. Не знаю, было ли у Владимира желание остаться, не могу ответить на этот вопрос. Но не продлевать контракт с ним было решением «Оренбурга», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Оренбург» завершил сезон чемпионата России на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко после 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).