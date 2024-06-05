Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» прокомментировали решение расстаться с Владимиром Обуховым

В «Оренбурге» прокомментировали решение расстаться с Владимиром Обуховым
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил уход нападающего Владимира Обухова из команды. Сегодня, 5 июня, клуб объявил о расставании с футболистом.

«Расставание с Обуховым — это решение клуба. Не знаю, было ли у Владимира желание остаться, не могу ответить на этот вопрос. Но не продлевать контракт с ним было решением «Оренбурга», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 32-летний Владимир Обухов провёл 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету нападающего семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Оренбург» завершил сезон чемпионата России на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко после 30 матчей. Чемпионом страны стал «Зенит» (57).

Материалы по теме
«Оренбург» объявил об уходе Владимира Обухова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android