Михаил Гершкович предложил ввести налог на иностранных тренеров в РПЛ

Бывший футболист Михаил Гершкович высказался о возможности ввести налог на иностранных тренеров в Российской Премьер-Лиге.

«Большое количество иностранных тренеров в РПЛ — последняя мода. Происходит какой-то наплыв сербских специалистов, где некоторые из них не имеют опыта работы в командах, в которых требуются достигать хороших результатов и чемпионства. Получается, флаг тренерской работы передан в руки иностранцев.

Я поддерживаю Юрана за слова об иностранных специалистах. Это идёт от Объединения российских тренеров, которое я возглавляю. Моя позиция всегда была за то, чтобы отдавать приоритет российским тренерам. В 2013 году по нашей инициативе был налог на иностранных специалистов. Мы не против хороших тренеров, которые в то время тоже были: это Капелло, Спаллетти, Хиддинк и ещё ряд специалистов, у которых можно было чему-то научиться и они достигали успехов.

Из-за налога с российского рынка ушло очень много непонятных людей. Поэтому я думаю, что настало время ввести налог на иностранных тренеров, чтобы горячие головы, которые хватаются за все тяжкие и не видят наших специалистов, немножко одумались. Нашим тренерам не дают возможности работать и терпеть какие-то локальные неудачи. Нужно время, чтобы добиться результата.

Мне трудно сказать, что нужно делать российским специалистам в такой ситуации. Нужно терпеть, а также им нужно оказывать помощь. Если исполком РФС будет рассматривать налог на иностранных тренеров и примет его, то это будет защитная ситуация, которая поможет избавиться от иностранцев не самого высокого уровня», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.