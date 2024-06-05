«Лилль» объявил об уходе Паулу Фонсеки, который может возглавить «Милан»

Французский футбольный клуб «Лилль» объявил о расставании с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает официальный сайт клуба из одноимённого города.

Отмечается, что у португальского специалиста истёк срок действия трудового договора с клубом спустя два года работы в «Лилле».

Ранее сообщалось, что «Милан» достиг договорённости с Фонсекой о назначении на пост главного тренера команды после ухода Стефано Пиоли. Итальянский клуб готов выделить € 100 млн на летнее трансферное окно в связи с приходом португальского специалиста.

Французским «Лиллем» Фонсека руководил с лета 2022 года. Под руководством Паулу Фонсеки команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте.