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«Лилль» объявил об уходе Паулу Фонсеки, который может возглавить «Милан»

«Лилль» объявил об уходе Паулу Фонсеки, который может возглавить «Милан»
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Французский футбольный клуб «Лилль» объявил о расставании с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает официальный сайт клуба из одноимённого города.

Отмечается, что у португальского специалиста истёк срок действия трудового договора с клубом спустя два года работы в «Лилле».

Ранее сообщалось, что «Милан» достиг договорённости с Фонсекой о назначении на пост главного тренера команды после ухода Стефано Пиоли. Итальянский клуб готов выделить € 100 млн на летнее трансферное окно в связи с приходом португальского специалиста.

Французским «Лиллем» Фонсека руководил с лета 2022 года. Под руководством Паулу Фонсеки команда с 59 набранными очками после 34 матчей завершила минувший сезон Лиги 1 на четвёртом месте.

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