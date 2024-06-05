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Гранат: российский футбол не получает что-то новое при Абаскале, Слишковиче и Иличе

Гранат: российский футбол не получает что-то новое при Абаскале, Слишковиче и Иличе
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался об иностранных специалистах в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается большого количества иностранных специалистов в РПЛ, если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно. Но если такие специалисты, как Абаскаль, Слишкович и Илич, то ничего нового мы от них не получаем. Я не вижу, чтобы футболисты и российский футбол получали что-то новое и интересное при таких тренерах», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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