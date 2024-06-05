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Экс-тренер «Спартака» Ваноли станет новым главным тренером «Торино» — журналист Морандин

Экс-тренер «Спартака» Ваноли станет новым главным тренером «Торино» — журналист Морандин
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Главный тренер итальянской «Венеции» Паоло Ваноли в ближайшее время возглавит «Торино». Об сообщает итальянский журналист Джакомо Морандин в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, стороны уже договорились об условиях контракта. Сам Ваноли уже побывал на базе своего нового клуба. Ожидается, что в ближайшие часы «Венеция» и «Торино» урегулируют вопрос с переездом тренера в Турин.

51-летний Паоло Ваноли возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. После 38 туров нынешнего сезона Серии В «Венеция» набрала 70 очков и заняла третье место. Под его руководством после победы в ответной игре плей-офф за повышение в Серию А над «Кремонезе» «Венеция» по сумме двух встреч (1:0) обеспечила себе место в итальянской Серии А.

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