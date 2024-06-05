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Жирков — о сборной России: спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии

Жирков — о сборной России: спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился мнением о том, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат Европы в Германии.

«Смог бы нынешний «Зенит» выйти из группы Лиги чемпионов? Трудно сказать. И плохая команда может показать хороший футбол и выйти из группы. Сложно сравнивать прошлые составы с нынешними.

Но я думаю, что сборная России, например, спокойно попала бы на чемпионат Европы в Германии, если бы не дисквалификация. Сейчас туда попасть не было бы для нас проблемой», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, этим летом в Германии состоится чемпионат Европы по футболу 2024 года. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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