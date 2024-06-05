Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винченцо Итальяно возглавил «Болонью» после ухода Тьяго Мотты

Винченцо Итальяно возглавил «Болонью» после ухода Тьяго Мотты
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно стал новым главным тренером «Болоньи», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Специалист будет работать в новой команде в течение следующих двух лет.

Напомним, 2 июня Итальяно объявил о своём уходе из «Фиорентины» по окончании сезона-2023/2024. Тренер возглавил клуб летом 2021 года. Под его руководством «Фиорентина» провела 162 матча, одержав 79 побед, потерпев 34 поражения и сыграв 49 раз вничью. Команда завершила минувший сезон итальянской Серии А на восьмом месте, набрав после 38 матчей 60 очков.

«Болонья» финишировала на пятом месте в итальянской Серии А сезона-2023/2024, имея в своём активе 68 очков. Красно-синие лишились своего главного тренера Тьяго Мотты после завершения розыгрыша чемпионата.

Материалы по теме
Винченцо Итальяно может заменить Тьяго Мотту в «Болонье» — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android