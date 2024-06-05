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Гол Алипа в Суперфинале Кубка России стал полутысячным для «Зенита» при Семаке

Гол Алипа в Суперфинале Кубка России стал полутысячным для «Зенита» при Семаке
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Победный гол центрального защитника «Зенита» Нуралы Алипа в ворота «Балтики» в Суперфинале Кубка России (2:1) стал для санкт-петербургской команды 500-м под руководством главного тренера Сергея Семака.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фернандес – 40'     1:1 Нино – 81'     1:2 Алип – 90+5'    

Тренер упрочил своё лидерство среди всех главных тренеров санкт-петербургского клуба по числу голов — 500 в 251 матче.

На втором месте по этому показателю среди бывших тренеров «Зенита» расположился Юрий Морозов (420 голов в 323 матчах), на третьем — Павел Садырин (378 в 262), на четвёртом — Лучано Спаллетти (325 в 184), на пятом — Властимил Петржела (245 в 145).

Напомним, в Суперфинале турнира «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Петербуржцы стали обладателями Кубка России. Кроме того, «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей и возглавила турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги прошедшего сезона. «Краснодар» и «Динамо» отстали всего на одно очко.

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