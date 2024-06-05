Гюлер может провести следующий сезон в «Хетафе» — источник

19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может провести следующий сезон в «Хетафе», сообщает интернет-издание Diario Gol.

По информации источника, президент тёмно-синих Анхель Торрес запросил аренду турецкого игрока у сливочных. Считается, что Гюлер должен заменить в следующем сезоне игрока «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, выступавшего за «Хетафе» в прошлом сезоне на правах аренды.

Напомним, 19-летний турецкий полузащитник перешёл в мадридский клуб летом 2023 года из «Фенербахче». В прошедшем сезоне Ла Лиги футболист провёл 12 матчей во всех турнирах и сумел отметиться шестью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.