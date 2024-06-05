Стало известно, из-за чего сорвался переход хавбека «Бетиса» Родригеса в «Барселону»

Опорный полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес не стал игроком «Барселоны» из-за смены тренера в каталонской команде. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, сам переход не был до конца завершён, а приход нового тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика и вовсе поставил крест на трансфере футболиста «Бетиса» в каталонскую команду.

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Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия контракта 30-летнего игрока, а также что переходу могло помешать только соблюдение правил финансового фэйр-плей «Барселоной».

Напомним, 24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении испанца Хави с поста главного тренера «Барселоны». На его место пришёл немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Гвидо Родригес выступает за «Бетис» с лета 2020 года, когда перешёл в испанскую команду из мексиканского клуба «Америка». 30-летний аргентинец вместе со своей национальной командой в 2022 году стал чемпионом мира по футболу.