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Источник: «Ростов» согласовал трансфер вратаря сборной Таджикистана

Источник: «Ростов» согласовал трансфер вратаря сборной Таджикистана
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Вратарь сборной Таджикистана и клуба «Истиклол» Рустам Ятимов перейдёт в «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Ростов» и «Истиклол» согласовали трансфер голкипера. Ожидается, что в ближайшее время контракт футболиста оформят официально. При этом сумма трансфера должна составить $ 250 тыс.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны подмосковных «Химок».

25-летний Рустам Ятимов является воспитанником нижегородской «Волги». Летом 2017 года он пополнил состав таджикистанского «Истиклола», за который провёл 92 матча, в 39 из которых оставил свои ворота «сухими». На счету голкипера также 42 матча в составе сборной Таджикистана. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ятимова в € 1,2 млн.

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