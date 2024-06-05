Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о возможном переходе в «Андерлехт» в будущем.

«Возвращение в «Андерлехт»? Это произойдёт раньше, чем думают люди», — сказал Лукаку в эфире RTL Sports.

Ранее сообщалось об интересе к форварду сборной Бельгии от двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана».

В сезоне-2023/2024 Ромелу Лукаку находился в аренде в итальянской «Роме». 31-летний нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Лукаку перешёл в «Челси» в августе 2021 года за € 113 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.