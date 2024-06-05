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Гершкович: для России не будет лёгкой игры со сборной Беларуси — матч пройдёт в Минске

Гершкович: для России не будет лёгкой игры со сборной Беларуси — матч пройдёт в Минске
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Бывший футболист Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для того чтобы сборной России выиграть в товарищеском матче с Беларусью, нужно выйти с полной самоотдачей и настроем. Для сборной России точно не будет лёгкой игры, потому что матч пройдёт в Минске, куда придут белорусские болельщики.

Но я верю в победу и надеюсь, что руководство сборной России сумеет настроить футболистов на игру. Несмотря на то что Беларусь — не самый выдающийся соперник, надеюсь на хорошую и зрелищную игру, которую наша сборная показывала с Камеруном и особенно с сербами», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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