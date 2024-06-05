Станислав Черчесов объяснил, почему решил возглавить сборную Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как согласился возглавить национальную команду страны.

— Почему именно предложение Казахстана вам показалось интересным?

— Не буду говорить, откуда были предложения. Но мне не очень хотелось снова работать в иностранной среде. Ничего против не имею. Но я два года отработал в Венгрии, где надо было общаться на английском, немецком. Хотелось поработать в русскоязычной обстановке. Я приехал, чтобы работать в России. Но Казахстан ― русскоязычная страна, мы выросли в СССР ― для меня это одно и то же.

Я знаю, что такое институт сборных. Да, когда есть предложение, всегда есть сомнения. Но после общения с главой федерации Адилетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. «Чемпионата») они отпали. Президент конкретно мне всё объяснил, всё было профессионально и предметно. За два часа мы всё обсудили и согласовали. Переговорил с Магомедом Мусаевичем Адиевым. Начинаем работать. Звонки были отовсюду, но на сегодня мне это по душе, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне, 3 июня, стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.