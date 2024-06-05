«Не удастся доделать одно дело». Черчесов — об отъезде из России в Казахстан

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как на него повлияла пауза в тренерской карьере после ухода из «Ференцвароша».

— Скучали по работе?

— Скучать было некогда. Ходил на матчи. Плюс домашних дел куча. Одно вот так и не удастся доделать. Называется ремонт. Ремонт никогда не заканчивается, только приостанавливается, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне, 3 июня, стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».