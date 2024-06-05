Черчесов ответил, смущает ли его планка успеха Адиева со сборной Казахстана

Отечественный специалист Станислав Черчесов после назначения на пост главного тренера сборной Казахстана сказал, что его не смущают возможные сравнения с предыдущим наставником Магомедом Адиевым.

— Магомед Адиев добился с Казахстаном исторического результата. Не смущает ли вас, что эту планку будет тяжело повторить?

— Абсолютно нет. Последние полтора года я был болельщиком Казахстана. Смотрел каждую игру Адиева, после каждой победы поздравлял. Сборная ― это дело здесь и сейчас. Мы пока даже не знаем, какая у нас будет группа в отборе на чемпионат мира. Когда узнаем группу, поймём, решаема ли задача. Сказать можно всё что угодно. Сейчас сборная будет базироваться в Алма-Ате, потому что в Астане на стадионе идёт ремонт. А это нас лишает небольшого преимущества, потому что в Астане поле синтетическое, а в Алма-Ате — натуральное. Всё состоит из нюансов, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 31 мая пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. 3 июня стало известно о назначении Черчесова в качестве преемника Адиева в сборной Казахстана.