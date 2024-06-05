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Сульшер может стать главным тренером «Бешикташа» — ESPN

Сульшер может стать главным тренером «Бешикташа» — ESPN
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер может возглавить «Бешикташ», сообщает интернет-издание ESPN.

По информации источника, турецкий клуб зимой уже связывался с норвежским специалистом до назначения в клуб бывшего наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша. Сейчас руководство снова в поиске главного тренера и обращается к Сульшеру с новым предложением.

Напомним, Сульшер находится без работы с ноября 2021 года. Последним клубом 50-летнего наставника был «Манчестер Юнайтед». Норвежец возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года, добрался до финала Лиги Европы в сезоне-2020/2021, где проиграл в затяжной серии пенальти «Вильярреалу», и закончил чемпионат Англии в том же сезоне на втором месте.

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Источник: Валерий Карпин может стать тренером «Бешикташа»
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