Черчесов ответил, возможно ли приглашение Ромащенко в штаб сборной Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как проходит процесс формирования его тренерского штаба в национальной команде.

— Каким будет ваш штаб? Мы все привыкли, что вы работаете в одном составе.

— Ведутся обсуждения. Для меня было принципиальным, чтобы те, кто до меня работал в штабе сборной Казахстана, никуда не ушли. Они до меня работали, приносили пользу. Мы будем перенимать опыт у них, они — у нас. Так было во всех моих командах. Когда я приходил со своим штабом, все оставались. Мы все вместе росли. Что касается моего штаба, никакой спешки нет. Мы общаемся. Думаем, как всё правильно сделать.

— Ромащенко поздравил вас с назначением в социальных сетях, наверняка сделал это лично. Можете ли вы воссоединиться?

— Мы столько лет вместе работали… Если Мирослав хочет работать главным и чувствует это, значит, надо эту стезю продолжать. Когда он уходил в «Ахмат», мы с ним это обсуждали. Если это внутренняя потребность, значит, надо продолжать быть главным тренером. Абсолютно никаких проблем нет, это нормальное явление. А дальше посмотрим, как всё сложится, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.