Гранат: у молодых игроков есть шанс дебютировать за сборную России в матче с Беларусью

Бывший футболист Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой из Беларуси.

«Не уверен, что для сборной России товарищеский матч с Беларусью будет лёгкой прогулкой. Но всё-таки наша команда является фаворитом в такой игре. Наверное, такой матч — шанс показать себя молодым футболистам, которые реже всего играют за сборную России. На многих футболистов легла очень большая нагрузка в чемпионате, поэтому им надо отдохнуть. А те, кто играл меньше, у них есть шанс дебютировать и проявить себя в сборной России», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.