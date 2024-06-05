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Гранат: у молодых игроков есть шанс дебютировать за сборную России в матче с Беларусью

Гранат: у молодых игроков есть шанс дебютировать за сборную России в матче с Беларусью
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Бывший футболист Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой из Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не уверен, что для сборной России товарищеский матч с Беларусью будет лёгкой прогулкой. Но всё-таки наша команда является фаворитом в такой игре. Наверное, такой матч — шанс показать себя молодым футболистам, которые реже всего играют за сборную России. На многих футболистов легла очень большая нагрузка в чемпионате, поэтому им надо отдохнуть. А те, кто играл меньше, у них есть шанс дебютировать и проявить себя в сборной России», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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