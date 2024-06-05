РФС признал отсутствие статуса «легионер» у украинского хавбека «Торпедо» Червякова

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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил заявление полузащитника московского «Торпедо» Руслана Червякова об установлении отсутствия статуса «легионер», сообщает официальный сайт союза.

Таким образом, футболист перестанет считаться легионером в чемпионатах России. Ранее сам Червяков сообщил СМИ о наличии у него также гражданства России и готовности отказаться от паспорта гражданина Украины.

19-летний Руслан Червяков перешёл в «Торпедо» в августе 2023 года из португальского клуба «Жил Висенте». В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги футболист провёл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

«Торпедо» завершило сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).