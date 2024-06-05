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Игрок «Хетафе» Майораль может перейти в «Барселону» — Габриэль Санс

Игрок «Хетафе» Майораль может перейти в «Барселону» — Габриэль Санс
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27-летний нападающий «Хетафе» Борха Майораль может стать игроком «Барселоны», сообщает журналист Габриэль Санс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб собирается организовать трансфер испанского игрока в случае ухода форварда сине-гранатовых Витора Роке. Сообщается, что Борха может стать вторым номером в атаке после Роберта Левандовского.

Майораль выступает за «Хетафе» с 2021 года. В текущем сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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