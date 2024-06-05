Гранат: назначение Станислава Черчесова — положительный момент для Казахстана

Бывший футболист Владимир Гранат высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана — это точно плюс для Казахстана. Потому что Станислав Саламович — тренер с именем и с достижениями. Поэтому это положительный момент для Казахстана. Самое главное Черчесову не испортить то, что было в сборной. У Казахстана довольно сыгранная сборная, поэтому они поборются в отборочном турнире за выход на чемпионат мира 2026 года.

Я уверен, что Черчесов был востребован в России, но тут зависит от клубов. У «Зенита» есть Семак, у «Динамо» — Личка, а у «Краснодара» — Мусаев. Остаётся только его дом, «Спартак». Не знаю, почему клуб сделал ориентир на иностранцев», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.