Зобнин: те ребята, что были злы на Абаскаля, раскрепостились при Слишковиче

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал причину, по которой московская команда ни разу не проиграла в РПЛ сезона-2023/2024 под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Раскрепостил. Ребята отпустили всю ситуацию, те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили её, раскрепостились. Да и другие ребята раскрепостились. И, конечно, это сыграло большую роль в результате. Что конкретно он сделал? Когда новый тренер приходит, как правило, команда всегда первые три‑четыре игры показывает хороший результат. Бывают исключения», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте, ни разу не проиграв при Слишковиче. 29 мая «Спартак» объявил об уходе тренера