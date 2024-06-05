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Станислав Черчесов ответил на слухи о его возвращении в РПЛ

Станислав Черчесов ответил на слухи о его возвращении в РПЛ
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Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о слухах о его возвращение в клубы Российской Премьер-Лиги.

— Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?
— Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.

— То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?
— Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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