Станислав Черчесов ответил на слухи о его возвращении в РПЛ

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о слухах о его возвращение в клубы Российской Премьер-Лиги.

— Насколько рады, что после этого назначения закончатся все слухи и разговоры о вашем будущем?

— Я такое вообще не люблю. Люблю только конкретику. А то про меня пишут сразу, как только я выбираюсь на игру одной или другой команды. Но я же не могу все команды одновременно возглавлять. Никаких проблем нет.

— То есть слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности?

— Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали. Всем коллегам удачи. Поэтому про другие клубы не хочу ничего говорить, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.