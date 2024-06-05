Станислав Черчесов оценил прошедший сезон РПЛ

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о результатах прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

— Как вам сезон РПЛ?

— «Зенит» всё выиграл. Здорово, что была интрига. Другое дело, что бывает интрига, когда все клубы в порядке. А здесь была история, что все теряли очки. Болельщицкая интрига была, но ни один клуб не прошёл сезон стабильно, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.