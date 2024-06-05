«Задачи можно ставить перед Бразилией». Черчесов — о целях в сборной Казахстана

Отечественный специалист Станислав Черчесов после назначения на пост главного тренера сборной Казахстана рассказал о том, какие цели стоят перед возглавляемой им национальной командой.

— Чемпионат мира ― это чемпионат мира. Главное сейчас ― подготовить команду к отбору через Лигу наций.

— То есть конкретная задача пока не ставилась?

— Задачи можно ставить перед сборной Бразилии. Мы же не знаем, что сборную Казахстана ждёт дальше. Нам нужно чётко понимать наши возможности. Задача — сделать так, чтобы эти возможности выросли. Конечно, если я в турнире с командой, значит, должен добиться максимума. Но какой этот максимум ― мы пока не знаем. Жаль, что нет возможности провести тренировочный сбор, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 31 мая пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. 3 июня стало известно о назначении Черчесова в качестве преемника Адиева в сборной Казахстана.