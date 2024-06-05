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Магомед Адиев рассказал, что покинул сборную Казахстана ради работы в РПЛ

Магомед Адиев рассказал, что покинул сборную Казахстана ради работы в РПЛ
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Российский тренер Магомед Адиев объяснил своё решение покинуть сборную Казахстана. Последние два месяца специалист совмещал работу в национальной команде и в «Ахмате». 31 мая стало известно об уходе Магомеда Адиева из сборной по семейным обстоятельствам.

«Это было моё решение и, честно скажу, очень тяжёлое. Его можно назвать самым сложным в моей тренерской карьере. Возможно, оно окажется неправильным через время. Но я так решил из своих побуждений. Это решение созрело у меня сразу после поражения сборной Казахстана от Греции со счётом 0:5 – я как тренер после такого фиаско должен был тут же подать в отставку, но я не мог так поступить, подумав только о себе: за мной была команда и президент, которых я не мог подставить.

Я посмотрел в РПЛ на немного другой футбол и сказал президенту Казахстанской федерации футбола: «Очень классно, когда у тебя сборная и за тобой вся страна, которую ты объединяешь. Но мне как тренеру не хватает этих десяти игр в год, и я уже живу в этом режиме сборной два года». Объяснил, что мои чувства в футболе притупляются от этого и мне нужна борьба в рабочем процессе. В клубе немного другая работа — интенсивность игр и антураж в РПЛ, мечта стать тренером в этой лиге повлияли на меня во время принятия такого решения. Находясь там, ты ощущаешь внимание и давление, играешь против больших тренеров и достойных футболистов. Мне захотелось попробовать», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».

Соглашение 46‑летнего Магомеда Адиева с «Ахматом» действовало до 1 июня. В грозненском клубе заявили, что с тренером согласован новый контракт сроком на три года.

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