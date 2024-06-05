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«Боссам клуба просто хочется чего-то нового». Радимов — о Николиче в ЦСКА

«Боссам клуба просто хочется чего-то нового». Радимов — о Николиче в ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Федотов проделал колоссальную работу, и я думаю, что выжал из этого состава максимум. А то, что руководство его убирает, я думаю, что боссам просто хочется чего-то нового. Они прекрасно знают, что может дать Федотов уже на следующий год. Хотят чего-то другого.

А Николич, который в «Локомотиве» работал, оставил очень хорошее, приятное впечатление в манере поведения, общения с игроками. И сама команда довольно-таки интересно играла в атакующий футбол, прессинговала. Мне очень нравился тот «Локомотив». А то, что иностранец, по мне, не имеет никакого значения. Лишь бы тренер был хороший», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Накануне, 4 июня, ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

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