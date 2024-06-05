Пепе может покинуть «Порту» свободным агентом — Фабрицио Романо

41-летний защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе может покинуть клуб этим летом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, португалец решил уйти из клуба в качестве свободного агента, после того как бывший главный тренер сине-белых Сержиу Консейсау покинул своё старое место работы. Сообщается, что окончательное решение ещё не принято и нужно ещё уладить много формальностей.

Пепе перешёл в «Порту» из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет € 800 тыс.