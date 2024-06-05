Тарханов: в матче с Беларусью Карпин может проверить молодёжь сборной России

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

«Сейчас все умеют играть в футбол, поэтому для сборной России не будет лёгкой игры с Беларусью. Тем более игра будет проходить в Минске, поэтому сборная Беларуси будет оказывать сильное сопротивление. Не будет Захаряна и Головина, значит, будут играть другие. Конечно, в таком матче Карпин может проверить молодёжь, это нормальная практика. Потому что наша сборная должна играть с любым соперником. Жду хорошей игры и результата от нашей сборной», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь).