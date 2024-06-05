Тарханов: в РПЛ слишком много иностранных тренеров, нужно жёсткое решение

Российский специалист Александр Тарханов высказался против большого количества иностранных тренеров среди команд РПЛ.

«Я согласен с тем, что в РПЛ слишком много иностранных тренеров. Тем более сейчас такое время, когда мы не участвуем в международных турнирах. Смысл приглашать иностранцев? Нужно развивать свой тренерский цех. Я считаю, что все тренеры, которые из-за рубежа, не сильнее наших. У нас достаточно своих тренеров, которые могут работать в командах РПЛ.

Работа тренера зависит не только от результатов, но и от подготовки молодых футболистов. Руководители российского футбола должны принять жёсткое решение насчёт иностранных специалистов, чтобы тренировали свои. Никто из иностранных тренеров не добился какого-то успеха.

Всегда «Спартак» был чемпионом при Романцеве, «Спартак» Владикавказ при Газзаеве, «Локомотив» при Сёмине и сейчас в «Зените» Семак, а в «Ростове» — Карпин. Все наши! Единственный тренер, который чего-то добивался на клубном уровне, был Спаллетти. Но ещё Личка в «Динамо» неплохо себя показывает, но он уже давно работает в России плюс работал в Беларуси», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.