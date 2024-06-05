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Бывший тренер «Порту» Консейсау станет главным тренером «Марселя» — Николо Скира

Бывший тренер «Порту» Консейсау станет главным тренером «Марселя» — Николо Скира
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Бывший главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау станет главным тренером «Марселя», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, португальский наставник находится в шаге от назначения во французский клуб. Также сообщается, что контракт Консейсау в «Марселе» будет рассчитан до лета 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе к португальскому специалисту со стороны «Милана».

49-летний Сержиу Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, он привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

Напомним, «Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. Победителем Лиги 1 стал «ПСЖ», который набрал 76 очков. На втором месте финишировал «Монако», записавший в свой актив 67 очков.

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