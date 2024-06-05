Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Люксембург: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00 мск

Франция — Люксембург: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными Франции и Люксембурга. Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавляет Лоуренс Виссер. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная Франция примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.

Материалы по теме
Франция — Люксембург: когда товарищеский матч, какие прогнозы, забьёт ли Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android