Франция — Люксембург: текстовая трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 5 июня, состоится товарищеский матч между сборными Франции и Люксембурга. Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавляет Лоуренс Виссер. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, сборная Франция примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.