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Абаскаль стал главным тренером испанской «Гранады» — источник

Абаскаль стал главным тренером испанской «Гранады» — источник
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен главным тренером «Гранады», сообщает интернет-издание Granada En Juego.

По информации источника, официальное объявление о данном событии пройдёт после собрания акционеров клуба, которое пройдёт 10 июня. Также сообщается, что в диалоге с президентом «Гранады» Софией Янг перед испанским специалистом была поставлена задача вернуть команду в Ла Лигу в следующем сезоне.

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

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