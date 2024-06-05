Вратарь «Зенита» Одоевский вернулся в команду после аренды в «Волгаре»

«Волгарь» объявил об окончании арендного соглашения с вратарём Даниилом Одоевским, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту». Футболист вернулся в свою команду, сообщает официальный сайт астраханского клуба.

21-летний Даниил Одоевский является воспитанником «Зенита». На его счету 14 матчей за основную команду петербуржцев. Голкипер перешёл в «Волгарь» на правах аренды летом 2023 года. В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги вратарь провёл в составе астраханской команды 25 матчей, в которых он пропустил 34 гола. Также на счету Одоевского четыре «сухие» игры.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги «Волгарь» занял предпоследнее, 17-е место, имея 34 очка в своём активе. Астраханский клуб вылетел во Вторую лигу.