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Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
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21:30 Мск
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Бельгия — Черногория: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

Бельгия — Черногория: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30
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Сегодня, 5 июня, пройдёт товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Бельгии встретится с Черногорией. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Бельгии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня бельгийцы проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Люксембурга.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

На групповом этапе турнира соперниками сборной Бельгии станут национальные команды Словакии, Румынии и Украины.

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