Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как воспринял увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля из московской команды.

«Честно, расстроился очень сильно. Человек хороший. Мы с ним всегда общались. Всегда позитив, никакого негатива за два года от него не слышал. Получилось бы ли у него со «Спартаком»? Честно, не могу сказать. Я не оракул, к сожалению (смеётся). Не знаю», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.