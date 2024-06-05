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Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как воспринял увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля из московской команды.

«Честно, расстроился очень сильно. Человек хороший. Мы с ним всегда общались. Всегда позитив, никакого негатива за два года от него не слышал. Получилось бы ли у него со «Спартаком»? Честно, не могу сказать. Я не оракул, к сожалению (смеётся). Не знаю», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

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