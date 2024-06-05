Бывший главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст стал главным тренером «Бешикташа», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

С 49-летним нидерландским специалистом заключён контракт на два года с возможностью продления ещё на один при выполнении определённых условий. Помощниками наставника станут Жан Поль ван Гастель и Сердар Топрактепе.

Джованни ван Бронкхорст тренировал «Рейнджерс» с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года. Ранее ван Бронкхорст, который в годы игровой карьеры выступал в составе лондонского «Арсенала», «Фейеноорда», «Ваалвейка», «Рейнджерс» и «Барселоны», тренировал «Фейеноорд» и «Гуанчжоу», также работал в системе английского «Манчестер Сити» и молодёжной сборной Нидерландов.