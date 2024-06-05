«Челси» не разрешил Фернандесу и Мудрику участвовать в Олимпиаде — Daily Mail

«Челси» заблокировал участие своих полузащитников Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика в предстоящих летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, Фернандес должен был сыграть на Олимпиаде в составе сборной Аргентины по футболу, а Мудрик был вызван в национальную команду Украины. Однако новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска, принимая во внимание риск получения травм футболистами, решил, что Фернандес и Мудрик должны этим летом готовиться в составе лондонской команды к предстоящему сезону АПЛ.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут с 24 июля по 11 августа. Сборные Украины и Аргентины находятся в одной группе с национальными командами Марокко и Ирака.

Напомним, «Челси» по итогам завершившегося сезона АПЛ занял в турнирной таблице шестое место, записав в свой актив 63 очка. 3 июня лондонский клуб объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера после увольнения Маурисио Почеттино.