Максим Боков: Сафонова точно не сравнишь ни с Буффоном, ни с Акинфеевым

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил уровень голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонова точно не сравнишь ни с Буффоном, ни с Акинфеевым. Дай бог, чтобы у него получилось в Париже. Несмотря на то что мы из другого клуба и города, желаем всем нашим ребятам всего наилучшего и рады за их успехи в других чемпионатах.

Сафонов — первый номер в национальной команде, но не лучший вратарь России. Как бы на меня ни обижались фанаты Сафонова и «Краснодара», Акинфеев — вратарь номер один! Считаю, что пока ему рано быть номером один в стране. По игре, по опыту Сафонов входит в десятку, но не первый пока», — приводит слова Бокова Legalbet.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.