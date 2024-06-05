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Хавбек «Динамо» Мх Кагермазов: Бердыев никогда не ставил антифутбол

Хавбек «Динамо» Мх Кагермазов: Бердыев никогда не ставил антифутбол
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бекиевич — это вообще другой уровень. Каждую мелочь он замечает. На каждой тренировке он повторял: анализируйте свои действия. Вначале было тяжело, но потом все привыкли к его требованиям, и мы выдали серию из пяти побед подряд. Работать с ним было одно удовольствие.

У нас никогда не было такого, чтобы на установке он сказал сесть в «автобус». Да, он хотел надёжности в обороне, но никакого антифутбола не было», — приводит слова Кагермазова «РБ Спорт».

Напомним, в феврале этого года пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила об уходе из клуба по собственному желанию главного тренера Курбана Бердыева, который возглавил команду в июле 2023 года. Под его руководством махачкалинцы завершили осеннюю часть розыгрыша Мелбет — Первой лиги во главе турнирной таблицы, набрав 37 очков в 20 матчах.

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