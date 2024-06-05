Председатель правления «Ман Сити» назвал самого важного игрока для команды

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак назвал испанского полузащитника Родри самым важным футболистом для его команды.

«Родри — необыкновенный футболист. Позиция, на которой он играет, не слишком гламурна, но он абсолютно необходим для «Манчестер Сити». Он одна из самых важных причин, почему мы продолжаем побеждать и добиваться успеха», — приводит слова Аль Мубарака City HQ в социальной сети X (ранее Twitter).

Родри в текущем сезоне сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

По итогам чемпионата Англии сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, завоевав титул в четвёртый раз подряд.