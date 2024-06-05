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«Лилль» назвал имя нового главного тренера после ухода Фонсеки

«Лилль» назвал имя нового главного тренера после ухода Фонсеки
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Французский специалист Бруно Женезио стал новым главным тренером «Лилля», сообщает официальный сайт клуба.

57-летний тренер подписал с «Лиллем» контракт, рассчитанный на два года. На посту главного тренера он сменит покинувшего сегодня свой пост португальского специалиста Паулу Фонсеку.

Прошлым местом работы Бруно Женезио был другой французский клуб, «Ренн», который он покинул в ноябре 2023 года после двух с половиной лет работы. В прошлом специалист также возглавлял «Лион».

Напомним, «Лилль» завершил сезон-2023/2024 французской Лиги 1 на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе команды 59 набранных очков по итогам 34 матчей. Паулу Фонсека возглавлял команду с лета 2022 года и покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта.

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